Unike omstendigheter

Den unge norske trioen Monkey Plot er noe av det mest spennende som finnes i improverdenen. Her kommer nok en dokumentasjon.

Monkey Plot – klar for det meste.

Monkey Plot, som består av trommeslageren Jan Martin Gismervik fra Karmøy, bassisten Magnus Skavhaug Nergaard fra Lier og gitaristen Christian Winther fra Ålesund, fant hverandre på Musikkhøgskolen for fem år siden. De har holdt sammen siden 2009 og har så avgjort funnet fram til et helt unikt tonespråk.

Monkey Plot starta opp som en elektrisk gitar-trio i Jimi Hendrix-tradisjonen med klare frijazzelementer på plass. Etter hvert har de tre kutta ut strømmen og framstår i dag som en akustisk trio som går sine helt egne veier.

Presseskrivet kaller musikken for musikk for små rom. De mener det er mer passende enn det kanskje pretensiøse begrepet kammermusikk. Gjerne for meg.

Det de uansett gir oss gjennom disse 12 skissene/låtene er inderlige samtaler der interaksjonen mellom de tre er kjernen for at “samtalene” gir mening og flyter medstrøms, men absolutt ikke uten mothaker.

Lydlandskapet er totalt originalt – jeg verken kan eller vil sammenlikne det med noe annet. Det er stillfarende, men intenst, det er søkende og finnende og det er mulig at det stemmer at gitarist Winther er mer inspirert av rockerne Neil Young og Nick Drake enn frijazzguruen Derek Bailey. Det er ikke så viktig for meg – det som gjelder er at dette funker og at det er originalt og spennende.

I fjor vant Monkey Plot den meget prestisjetunge Jazzintro-konkurransen og følger dermed i fotspora til Urban Connection, In The Country og Albatrosh. Prisen har vært med å åpne mange dører for de nevnte og andre vinnere. Med dette visittkortet i hånda og i spilleren er muligheten for at Monkey Plot kan få de samme mulighetene så absolutt til stede – dette er nemlig uroriginalt og spennende.

Monkey Plot

Angående omstendigheter som ikke lar seg nedtegne

Hubro/Musikkoperatørene