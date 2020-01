Forza Italia!

Trompet og trekkspill, eller bandoneon – kan det bli vakker musikk av det? I de rette hender så!

Paolo Fresu og Daniele di Bonaventura – et himmelsk møte.

For noen år siden serverte den strålende trompeteren og flügelhornisten Paolo Fresu og bandoneonisten Daniele di Bonaventura oss “Mistico Mediterraneo” sammen med den korsikanske vokalgruppa A Filetta. Tittelen antyder nok hvor musikken henta sin inspirasjon fra, men beklageligvis greide den å passere under radaren min.

Jeg er veldig glad for at det ikke har skjedde med “In maggiore” for å si det på den måten!

Daniele di Bonaventura og Paolo Fresu – sjelsfrender.

De to fantastiske instrumentalistene har greid å lage en lydverden ulikt alt annet med denne ikke akkurat opplagte kombinasjonen – trompet/flügelhorn og bandoneon – “trekkspillet” som blant andre de argentinske ikonene Astor Piazolla og Dino Saluzzi har satt på kartet.

Utgangspunktet er originalskrevne ballader, spontant unnfanga “låter”, et Puccini-tema fra “La Boheme”, liturgisk og sakral musikk, to sanger av henholdsvis den chilenske legenden Victor Jara og singer-songwriteren Jaime Roos fra Uruguay, en av den brasilianske stjerna Chico Buarque samt en melodi av komponisten Ernesto de Curtis fra Napoli.

Som man lett vil skjønne er dette en usedvanlig flott sammensatt bukett og med større innlevelse, inderlighet og virtuositet er det vanskelig å få den dandert.

Fresu og di Bonaventura snakker så lett og elegant sammen som vel tenkelig og stemmene deres er som skapt for hverandre.

Det er mye sårhet, lengsel, men ikke minst skjønnhet i uttrykket til Paolo Fresu og Daniele di Bonaventura. De har enkelt og greit gitt oss et av årets vakreste musikalske budskap så langt. Nydelig – enkelt og greit!

PS Kan noen sørge for å få de to på ei norsk scene så raskt som mulig?

Paolo Fresu – Daniele di Bonaventura

In maggiore

ECM/Grappa/Musikkoperatørene