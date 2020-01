Det beste av det beste

Beady Belle, med Beate S. Lech i spissen, har ei strålende karriere bak seg. Her får vi alle høydepunktene.

Beate S. Lech – en vokalist i ultraklssen.

Bandet, organismen, den musikalske familien – kall det hva du vil – Beady Belle har eksistert siden 1999. I løpet av disse åra de gitt ut seks strålende skiver og spilt konserter i 146 byer i 27 land. Det betyr at Beady Belle med Beate S. Lech som den ubestridte frontfiguren, men med Erik Holm (trommer pluss pluss) og Marius Reksjø (basser pluss pluss) som meget sentrale ingredienser helt fra starten, har lagt store deler av den oppegående musikkverdenen for sine føtter.

Helt fra starten har Beady Belle laga musikk som konsekvent ikke har passa i noen bestemt bås og slik er det heldigvis ennå. I front har hele tida Beate Slettevoll Lechs litt mørke, distinkte, mystiske og sensuelle stemme stått. Hun har også skrevet alle tekster og veldig mye av musikken også, mens arrangementene har blitt utarbeida av alle i samarbeid – og det har blitt et brygg med alt fra jazz, via funk og soul til reggae og electronica. Og sikkert mange andre ingredienser også!

Marius Reksjø og Erik Holm er alltid sentrale støttespillere for Beate S. Lech.

Med denne trippel-utgivelsen får vi både et tilbakeblikk og en tilstandsrapport. De to første skivene er, hvis jeg har skjønt det riktig, tilhengernes egne favoritter henta fra alle utgivelsene siden tidlig på 2000-tallet. De tre nevnte er sjølsagt hjertelig tilstede hele veien, men eksperthjelp fra storheter som Jens Christian Bugge Wesseltoft, David Wallumrød, Jørn Øien, Anders Engen, Geir Sundstøl og Jørgen Munkeby og mange, mange andre – samt duetter med verdensstjernene India.Arie og Jamie Cullum – gjør ikke denne samlinga dårligere, for å si det sånn.

Den tredje cden er henta fra Beady Belles konsert under Oslo Jazzfestival i august 2013 og har aldri vært utgitt tidligere. Den forteller oss hvilket glitrende liveband Beady Belle også er – her er det sjølsagt mulighet for å strekke ut på en helt annen måte enn i de mye mer kalkulerte studioinnspillingene.

Som nevnt har Beady Belle ei strålende karriere bak seg. Veldig mye taler for at de har ei flott karriere foran seg også. Dette er nemlig en et band/en organisme/en musikalsk familie som har vært i konstant utvikling siden starten i det forrige årtusenet og når de er befolka med så glitrende musikanter overalt så er det abolutt ingen grunn til at utviklinga ikke skal fortsette.

Beady Belle

Songs from a Decade – The Best of Beady Belle

Jazzland Recordings/Universal Music